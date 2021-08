Yuya relata cómo se enteró que está embarazada

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuya reapareció en su canal de Youtube para subir un nuevo video para compartir con sus fans cómo se enteró que está embarazada.

En el material que dura poco más de 16 minutos, la youtuber compartió los síntomas que ha tenido desde que supo que se convertirá en madre de "Mar", nombre que decidió darle a su primogénito.

Yo comencé a sospecharlo justo grabando un video que se llama 'Lo que nunca te cuento sobre mi trabajo', y comencé a sospecharlo porque me pareció muy prudente servirme una copita de vino, dije ah mira qué bien sabe, qué bueno me está sabiendo, pero como que no me cae", dijo.