¡Yuya será mamá! Está embarazada de Siddhartha

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuya emocionó hasta las lágrimas a sus fans de redes sociales luego de compartir un emotivo video en el que dio a conocer que está embarazada.

La más reciente publicación de la vlogger en su canal de YouTube fue una carta dirigida a “Mar”, su bebé que nacerá fruto de su relación con el cantante Siddharta.

En el material, se muestran imágenes de su ultrasonido, así como algunos clips de un viaje a la playa en la que luce su vientre de embarazo en traje de baño.

Ya han pasado varios meses desde que soy el portal de una nueva oportunidad. Dediqué la mayoría de este tiempo para conocer, reconocer y abrazar todos los cambios que estaban surgiendo dentro y fuera de mí”, dijo Yuya en el video.

Aunque la cantante no ha especificado si su bebé será niño o niña, conmovió a sus seguidores con la carta dirigida a Mar, demostrando lo emocionada que está por su próximo nacimiento.

“¿Cómo es posible que el día de hoy tengo dos corazones latiendo dentro de mi cuerpo? Te dejo este video como una carta, como una foto, como un momento, para que algún día puedas ver que desde tu primer latido, mamá te ama y te acompaña. Sé que eres Mar porque hoy que habitas dentro de mí aseguro, eres inmensidad”, expresó.

"ESTOY TAN FELIZ Y NERVIOSA": YUYA

Junto al video, Yuya escribió un mensaje en la descripción, donde compartió con sus fans un poco más sobre su sentir en esta nueva etapa de su vida.

"Han sido meses de cambios, reconocimiento y adaptación. Estoy feliz y también estoy nerviosa, sobrepasa cualquier sentimiento que haya vivido antes. Siento estar comenzando de nuevo, cómo ir al primer día de clases, al mejor colegio del mundo", compartió.

"Me imagino algo así, pero el sentimiento potencializado. No se escribirlo ni describirlo. Cada día es una sorpresa. Qué nervio y qué alegría por fin, compartirlo por aquí. Los abrazo junto a mi Mar y me anticipo a agradecerles por el amor que me hacen llegar, aún a la distancia. Los quiero cabr*n", finalizó.

Más tarde, publicó en Instagram una foto en la que aparece luciendo su vientre junto con el intérprete de "Nada".

De inmediato, sus redes se llenaron con miles de mensajes de felicitaciones y buenos deseos de sus fans que esperan pronto más noticias sobre el bebé de la youtuber y el cantante.