Yuri considera irse de México si la inseguridad no cesa

Ciudad de México.-Luego de la inseguridad que se vive en México, Yuri volvió a hablar sobre la posibilidad de irse del País.

Durante un encuentro con la prensa, la cantante dijo que estaba considerando salir de México porque siente que la violencia ha aumentado.

Ante la pregunta del programa Venga la Alegría sobre si ha pensado irse a vivir a Chile al pensar que el lugar donde nació ya no es seguro, la veracruzana replicó:

“Obviamente yo no quiero dejar México, pero si las cosas se ponen feas referentes a los hijos, las niñas que están desapareciendo realmente eso sí me preocupa mucho por mi hija, porque el día de mañana va a tener que vivir encerrada, pues no, ¿dónde?, no sé”.

Yuri teme por su integridad

Recientemente, la intérprete de “El Apagón” también recordó el momento en que abandonó la Tierra Azteca al temer por su integridad.

“Yo me fui a vivir hace mucho tiempo a Miami, por un intento de secuestro me fui y si vamos a considerarlo (irse de nuevo) porque está muy feo”, dijo la artista a la prensa.

Dejando este tema atrás, Yuri se refirió a los preparativos de su bioserie, manifestando su felicidad al conocer que Anahí y Fernanda Castillo son las artistas más mencionadas para protagonizar este proyecto.

Actrices para su bioserie

“Las dos son divinas, las dos están bellas, mucho más lindas que yo, ¡sí, me encantaría!, cualquiera de ellas dos, bueno en diferentes etapas porque Fernanda es un poquito más madurita que Anahí, pero las dos son divinas”, aseguró.

Por último, la cantante se dijo dispuesta a llamar a cualquiera de las dos artistas para que participen en su serie biográfica.

“¡Claro!, por supuesto que sí, si me dice que sí el productor, claro que sí les hablaría, con mucho gusto, no tengo ningún tapujo de decir ‘ay, no, que le hable el productor’, ¿por qué no?, si son compañeras, son artistas, son hermosas, son exitosas”, remató.