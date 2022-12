Yeri Mua responde "cuál universo wey, yo pagué el viaje" a la "extraña forma" en la que Brian Villegas conoció a su nuevo amor

XALAPA, Veracruz.- La separación de Yeri Mua y Brian Villegas sigue dando de qué hablar luego de que él publicara un tuit en el que romantizaba la "extraña forma" en la que conoció a su nuevo amor, sobre todo por cómo se ha dado todo.

Brian Villegas agradeció mucho al universo por "la forma más extraña de conocer a alguien" en su publicación

Yeri Mua no se quedó con las ganas y aunque no citó el tuit de Villegas, en su cuenta personal hizo una clara referencia.

Cabe recordar que recientemente ella acusó al "Paponas" de deberle una cifra millonaria y le pidió que le devolviera todo el dinero que le prestó.

No me has pagado ni un peso del que me debes y recuerda que la del dinero era yo, no tú, que no se te olvide”, señaló Mua.