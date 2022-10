Así lucía Yeri Mua antes de ser influencer: "Yo soy mi mayor motivación"

MÉXICO.- Aunque Yeri Mua ya era conocida en redes sociales, muchos escucharon su nombre por primera vez cuando se hizo noticia que había acusado a los trabajadores del INE por “editar” la foto de su credencial para hacerla ver “fea”.

Después aclaró que lo había dicho con sarcasmo y que fueron sus seguidores quienes se lo tomaron en serio, pero incluso arremetió contra Adela Micha por hablar de su imagen.

Recientemente fue tema de conversación por el polémico video donde protagonizó un beso con Karely Ruiz, la estrella de OnlyFans. Muchos criticaron a las modelos por querer llamar la atención, mientras que otros no pudieron evitar comparar el atractivo de cada una.

A Yeri Mua sus fanáticos la reconocen como la “Bratz jarocha”. Ella cuida mucho su imagen, suele utilizar maquillaje cargado y no niega que se ha sometido a cirugías estéticas para verse más sensual.

Sin embargo, a la veracruzana también le gusta mostrarse al natural y abrirse con su público. El día de ayer compartió una foto suya de cuando era adolescente comparándola con su apariencia actual, y demostró que se siente orgullosa de ella misma.

“Yo soy mi mayor motivación cuando no sé por qué me sigo manteniendo fuerte, recuerdo a la Yeri del pasado y no podría estar más orgullosa de mí”, escribió.