"Labios de calaca": Yeri Mua le contesta a Adela Micha por opinar de su imagen

MÉXICO.- Yeri Mua recientemente se ha visto envuelta en polémica, luego de asegurar que los funcionarios del INE habían editado la fotografía de su identificación para que saliera ‘fea’.

Adela Micha opinó al respecto en su programa Me lo dijo Adela. Mencionó que casi todos salen mal en las fotos de la credencial, que obviamente no editaron su imagen, y que de hecho ella se mira bien. Los acompañantes del episodio señalaron que lo que pasa es que la influencer está acostumbrada a usar muchos filtros.

Entre la plática, Adela habló sobre la boca de Yeri, haciendo referencia a que se le ve muy grande y que se pone demasiado labial: “Ay… Es que difícilmente se le cierra la boca, luego se pone el labial hasta la nariz, pues difícilmente… es que luego Martha Debayle da tutorial de cómo te pongas el labial”.

La periodista también mencionó que la veracruzana usa pupilentes:

Sale mejor… se ve bien con sus pupilentes verdes, ve no más, pero se ve bien así. Ves cómo no puede cerrar la boca. A mí me parece que se ve bien, si viera la mía, yo parezco poquianchis”.

Los seguidores de Yeri le hicieron llegar rápidamente el video, a lo que ella reaccionó durante una transmisión en vivo. Aclaró que cuando dijo lo del INE lo había hecho con sarcasmo, pero que fue la gente quien se lo tomó en serio. También dijo que siempre la han criticado por sus labios, pero que son naturales y a que ella le gustan.

Muchos me han criticado mis labios tan grandes, prominentes, pero es mi genética, es algo que me gusta de mi misma. Es mi marca.La mayoría de las que me critican mis labios tienen bocas de cierre, parecen calacas porque no tienen ni hocico, con todo respeto”.