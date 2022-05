Yeri Mua se lleva la corona en el carnaval de Veracruz 2022.

Tijuana, Baja California.- Yeri Mua celebró la victoria al coronarse como reina del carnaval de Veracruz 2022. La influencer obtuvo 1 millón 942 mil 528 votos a su favor.

Además, fue un triunfo doble, su novio Brian Villegas o 'Paponas' se consagró como rey del carnaval, convirtiendolos en la primer pareja en portar la corona en la historia de esta ciudad.

Son increíbles, esta corona no es mía, es de todos ustedes y, por favor, que nunca les digan que no pueden lograr algo, porque a mí me dijeron que no y aquí estoy"