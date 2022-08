Yeri Mua acusó al INE de discriminarla por ser bonita y editar su foto para que saliera fea en la credencial para votar

CIUDAD DE MÉXICO.- La influencer Yeri Mua acusó al INE de discriminarla por ser bonita.

Yeri Mua, influencer con más de 3 millones de seguidores en redes sociales, criticó que los funcionarios del INE editaron la fotografía para que saliera fea en la credencial para votar.

Explicó que al llegar al INE, una de las trabajadoras la obligó a mover su camioneta de lugar a una zona especifica en donde "el sol estaba dando directo", asegurando que estaba mal estacionada.

La 'influencer' mencionó que la trabajadora del INE le insistió en hacer una fila para recoger su identificación oficial a pesar de tener ya contar con una cita: "Michelle (Su asistente) nada más dijo que yo ya estaba ahí presente y que ya era la uno…Nomás fue a preguntar si ya me podían atender o si seguía esperando ahí en la camioneta porque estábamos casi a 40 grados y yo con este vestido. Claro que yo preferí quedarme en la camioneta con clima".

Yeri Mua agregó que el personal del INE “le hizo mala cara”, pero la verdadera sorpresa se la llevó al ver su credencial para votar.

Se me arruinó mi pin… día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para ver así de fea, por que yo fea no soy”, expuso.