Yeri Mua y Paponas se darán un tiempo tras acusaciones de infidelidad.

Tijuana, Baja California.- Los influencers decidieron darse un tiempo para pensar las cosas tras acusaciones de una presunta infidelidad por parte del 'Paponas'.

La influencer en el mundo del maquillaje y reina del carnaval veracruzano, Yeri Mua fue tendencia junto a su novio tras difundirse un video donde lo señala de traicionar su confianza.

El video de la pelea

En la grabación, se mira a la pareja discutiendo por una mujer. Sin embargo, al día siguiente compartió sentirse apenada.

Aclaró la grabación

"Se le acercó un fan a su mesa y yo creí que ella estaba con él, pero le estaba pidiendo una foto y le estaba preguntando por mi y pues yo agarre y se la hice de pedo ahí “en el antro. Hice mi show en público que no debí, después me explicó que la chava que era mi seguidora, me dio vergüenza pero estaba tomada… no estaba bien, pero soy muy mala copa, se aclaró el tema”, puntualizó.

“Yo tenía ganas de pelear, ya estaba picada y agarre y le dije: ¿Por qué sigues a fulana y a perengana ¿Agarro su celular y lo desbloqueo. Me metí a una conversación de una chava, yo peda ví cosas y le empecé a reclamar” dijo Yeri Mua.

Yeri y Paponas terminan su noviazgo

Aún así, los jovenes de 19 años y 26 años decidieron darle fin a su relación tras las aclaraciones.

Sí, realmente yo lo que quiero es estar un tiempo a solas, estar tranquila quizás no verlo y eso me hará darme cuenta si en verdad lo que quiero es estar con él"

declaró.

"Desde que somos novios, vivimos juntos [...] creo que debemos estar por nuestro lado, estar cada quien en un lugar , pensar las cosas y dejar que pase el tiempo", señalo la famosa.