VIDEO: Pelea entre Yeri Mua y su novio se hace viral

La reina del carnaval de Veracruz, Yeri Cruz Varela, mejor conocida como “Yeri Mua”, se hizo viral en redes sociales después de que saliera a la luz un video donde se puede ver peleándose con su pareja, Brian Villegas “El Paponas” por una supuesta infidelidad.

Lo explico en un en vivo

Por medio de una trasmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la influencer de 20 años detalló que todo había comenzado horas antes del video viral donde se les ve peleando que fue en plaza del Pulpo de Boca del Río.

En este en vivo Yeri explica que horas más tarde a que se grabará este video ya estaba peleada con su pareja, motivo por lo que ella había salido con sus amigas y él con sus amigos, pero se toparon en el mismo antro.

“Se le acercó un fan a su mesa y yo creí que ella estaba con él, pero le estaba pidiendo una foto y le estaba preguntando por mi y pues yo agarre y se la hice de pedo ahí en el antro. Hice mi show en público que no debí, después me explicó que la chava que era mi seguidora, me dio vergüenza pero estaba tomada… no estaba bien, pero soy muy mala copa, se aclaró el tema”, dijo la reina del Carnaval de Veracruz 2022.

La influencer también agregó que después de seguir de fiesta un rato habían llegado a Plaza del Pulpo a cenar, donde le mandó un mensaje a Brian para ver donde estaba y le pidió que fuera.

Avergonzada por los hechos públicos

“Yo tenía ganas de pelear, ya estaba picada y agarre y le dije: ¿Por qué sigues a fulana y a perengana¿ Agarro su celular y lo desbloqueo. Me metí a una conversación de una chava, yo peda ví cosas y le empecé a reclamar” declaró Yeri Mua.

También agregó: “Le pedí las llaves y no me las quería dar porque estaba borracha, él también estaba borracho, pero quería que manejara otras personas, golpee mi camioneta con el teléfono, empuje a mis amigos, a sus amigos… al final no me dejaron manejar y empecé a subir historias tristes y hoy que me levante las borre”.

Por último la veracruzana expuso que le daba mucha pena este hecho, pues después de levantarse habló con su pareja, quien le volvió a enseñar las conversaciones y no había nada comprometedor. Sin embargo, dejó claro que aún están bloqueados de toda red social porque se darán un tiempo.

“Que vergüenza. Yo en vez de sentirme triste siento vergüenza, peor porque no le encuentre nada a Brian, hice drama a lo pendej*, quede como estupid*”. Agregar por último.

