Manelyk arremete contra Yeri Mua tras ser señalada como "Anciana y jubilada"

Tijuana, Baja California.- El día de ayer, la ex integrante de Acapulco Shore, Manelyk González crítico a los MTV Miaw 2022 y aseguró que "veía tan ordinario lo que pasaba en México" , haciendo referencia a las premiaciones.

"Qué clase de circo fue eso??? Aaaay que le está pasando al mundo??? O será que estoy envejeciendo que todo me parece tan ridiculoooo", dijo vía instastories.

Por ello, respondió una de la conductoras del evento, Yeri Mua diciendo:"Las perras con las perras y las ancianas con las jubiladas".

Las perras con las perras y las ancianas con las jubiladas — tu bratz favorita (@yerimua) July 10, 2022

Manelyk no dudo en responderle en un en vivo:"Para empezar esa frase es mia, yo no sé porque las personas no son originales o no sé si no tienen inteligencia o no les da para más. Las perras con las perras dijeron [...] no sé porque insisten en tirarme m*erd* si no las topo, ni las pelo, ni me interesan", concluyó.