Manelyk González habla sobre los ataques de Ema Pulido: "ella no entiende mi trabajo"

MÉXICO.- El pasado martes 21 de junio, Manelyk González dio a conocer que dejaría la competencia de La estrellas bailan en Hoy debido a un compromiso de trabajo al que no puede renunciar. La noticia dejó en shock a los conductores y concursantes y hasta causó la ira de la juez Ema Pulido, quien arremetió contra Mane llamándola frívola e irresponsable.

“Los jóvenes dejan por cualquier cosa, el trabajo, por tres pesos más, por divertirse, por cambiar de ambiente, porque ya les cansó una cosa... Ni me digas nada porque lo que sale por tu boca es porquería”, le dijo visiblemente molesta a la estrella de Acapulco Shore.

Aunque en el momento no la dejó hablar, a su salida del programa Mane ofreció algunas entrevistas en las que se pronunció sobre las duras palabras de la señora. Según piensa, cada juez tiene un papel dentro del reality y Pulido actuó de acuerdo a su rol de juez de hierro.

Cada uno en un reality show tiene un personaje, yo me quiero imaginar que el suyo es ese, y si no, lo entiendo perfectamente porque somos dos eras total y completamente distintas, ella no entiende mi trabajo, ella no entiende que yo soy una influencer, y yo vivo de eso”, señaló en entrevista con Infobae México.

“Ajá, la cagué, fue cagada mía, por atrabancada y por querer hacer todo, pero somos de épocas diferentes y ella no entiende mi trabajo, a lo mejor para ella no son importantes las redes sociales, para mí es igual de importante que la televisión... Me duele dejar la competencia y mucho más dejar a Carlos, pero estoy muy emocionada, a quién no le gustaría que se la lleven a trabajar a Europa”, agregó.

Ema no la conoce

“Yo la respeto porque por algo está ahí, una cosa es que respete su opinión, porque se pasó la verdad, así sea lo que me haya dicho, pero no lo comparto. Una persona que me conoce de cinco minutos que llevo en la pista dos veces a la semana no me va a venir a decir que soy una basura. Yo estoy segura de quien soy y de lo que valgo”, dijo la influencer.

“Cero personal. Yo fui a trabajar, yo sé separar mi vida personal, lo que dicen las personas a mi alrededor, si me lo hubiera dicho mi mamá ahí sí digo ‘algo estoy haciendo mal’, pero me lo está diciendo una persona que no me conoce. Respeto su personaje, ya después hablaré con ella ‘Oye, Ema ¿es tu personaje o eres tú?’ porque ojo, estamos en un reality, que no se les olvide”, concluyó.