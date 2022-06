Manelyk González le declara su "amor" a Raúl Araiza

CIUDAD DE MÉXICO.- Manelyk González llegó a estar en el reality Las estrellas bailan en Hoy donde se fue desarrollando en su gusto por el baile y llegó a ganarse el cariño del público con cada una de sus participaciones.



Sin embargo desde hace unos meses han surgido los rumores de que pudiera haber un romance entre ella y Raúl Araiza, en más de una ocasión el conductor ha desmentido esta situación.

Fue por medio de la cuenta de Instagram que Manelik publicó un video en el que le hizo saber al presentador que es su “amor platónico” mientras que él se dejó ver sorprendido.

En la grabación la joven le hace saber a Raúl lo “enamorado” que se encuentra, mientras que el conductor reconoce su belleza, al utilizar un top con un marcado escote que le permitió ver sus atributos.

Ay te quiero, asaltame chola” escribió Raúl Araiza.

Lo que sorprendió a los fanáticos fue que el conductor le dio un beso muy romántico a la influencer en el cachete, lo que volvió a levantar sospechas de que pudieran tener una relación.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño y piropos para la polémica ‘influencer’ que constantemente le hacen saber lo hermosa que luce en cada una de sus publicaciones.

Raúl Araiza sorprende ante rumores con Manelik González

El conductor decidió aclarar la situación con Manelyk, en una sección del programa Hoy, donde claró que aunque la considera una mujer muy guapa, no mantienen ningún tipo de relación

“No sé de dónde salió, es mentira. Sí está guapa, claro, se me hace una mujer muy bella. Ella un día vino aquí y me dijo: ‘yo soy tu fan’ y le digo: ‘yo de ti, de Acapulco Shore’. Se me hace muy bella, muy guapa, pero no hay nada. La vamos a llevar a Miembros al aire pero nada, ahorita soy un alma en pena que va arrastrando cadenas", dijo el conductor.