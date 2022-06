Manelyk González niega romance con Carlos Speitzer a pesar de apasionado beso

MÉXICO.- Desde que se unieron como pareja de baile al reality show de Televisa La estrellas bailan en Hoy, Manelyk González y Carlos Speitzer han estado envueltos en rumores de un romance, no solo por la química que tienen en el programa, sino también por las constantes muestras de cariño entre ellos.

Los famosos sorprendieron al público más de una vez al darse besos frente a las cámaras de Hoy, además de que fueron vistos muy juntos en un restaurante. Sin embargo, una y otra vez Manelyk ha negado que haya un romance entre ellos.

En un reciente encuentro con la prensa, la estrella de Acapulco Shore hizo énfasis en que ella y el actor son solo amigos y buenos compañeros de baile. Así mismo, aseguró que él no es su tipo y que planea disfrutar de su soltería.

¿Carlos? Cero, jamás, no hay manera, nunca porque es cero mi tipo. Me cae muy bien, es un gran amigo, es mi compañero de baile y hasta ahí. […] ¿Cómo es mi tipo? Ya lo he dicho muchas veces: estúpidamente millonario y mientras no llegue así, la verdad es que me pienso mantener soltera”, comentó.

¿Es por dinero?

Ante las preguntas de la prensa, Mane aclaró que el dinero no es la razón por la que se rehúsa a tener una relación con su compañero e insistió en que simplemente no es su tipo.

“¿Sabes qué me ha pasado? que en cada reality en el que estoy o si me empiezo a llevar bien con alguien que sea hombre, siempre me casan, me quieren ver con hijos, por favor sean novios... es que, como yo soy tan linda, con el que me ponga a lado me voy a ver bien y voy a ser divertida, entonces eso es lo que creo que confunde un poco a la gente”, concluyó.