Mane revela por qué ya no se lleva con nadie de Acapulco Shore

HERMOSILLO, Sonora.- Manelyk Gonzáles del reality show Acapulco Shore reveló a sus seguidores mediante un live en su cuenta de Instagram el por qué ya no se lleva bien con los integrantes del reality.

Como es bien sabido por el publico y fans Mane tiene un carácter fuerte y no se deja de nadie ni de nada a lo que no dudo en exponer todas sus razones por las cuales ya no quiere tener "nada que ver con ellos".

Empezó diciendo, "yo para qué quiero amigos famosos mier..." y explica que cuando ella estaba en su relación todos sabían que jawy la engañaba y nadie le decía nada.

De manera muy explicita dejo ver que no los odia, pero sus acciones fueron lo que hicieron que los dejara por un lado y dejara de frecuentarlos para así no lastimarse.

Recordemos que mediados de 2021 se dio a conocer que Mawy había llegado a su fin. Pero los detalles quedaron al aire y nadie sabía la razón por la cual la pareja de comprometidos había decidido separarse. Fue hasta la llegada de Mane al nuevo programa, La casa de los famosos, que toda la verdad se destapó.

