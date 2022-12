Yeri Mua asegura que su ex, Brian Villegas, le debe millones de pesos

HERMOSILLO, Sonora.- Tras la separación de Yeri Mua y Brian Villegas en redes sociales ha habido demasiada información y mucha polémica.

En esta ocasión la influencer acusó a su ex y asegura que le debe millones de pesos, además de que estuvo de 'mantenido' durante su relación.

Yeri mencionó que hasta el día de hoy Brian Villegas no le ha pagado todo el dinero que le presto, además de que puso su casa como aval para que él abriera su negocio.

Pero no todo quedó ahí, ya que la famosa agregó que sí Villegas le paga, ella donará parte del dinero a una fundación para mujeres que sufren violencia doméstica.

"SI ME REGRESA MI DINERO DONARÉ UNA PARTE A FUNDACIONES , por favor ayúdenme a que me quiten de aval y me paguen mi dinero" expresó para finalizar.