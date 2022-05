Yalitza Aparicio publica fotografías en bikini y habla de las críticas que recibe

MÉXICO.- El pasado 9 de mayo, Yalitza Aparicio compartió una serie de fotografías en la playa en las cuales luce su figura con un colorido bikini. La docente nominada al Óscar acompañó las imágenes de un sincero mensaje en el que admite tener dudas antes de publicar este tipo de fotografías por temor a las críticas que suele recibir en sus redes.

Sin embargo, terminó por dejar a un lado los comentarios negativos, pues acostumbra hablar de la importancia del amor propio y le parece necesario y congruente actuar con el ejemplo.

“Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen... pero siempre hablo de amor propio... y la verdad es que me amo tal como soy. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida”, escribió la actriz en la descripción.

En la sección de comentarios, Yalitza recibió cientos de halagos de sus seguidores, quienes elogiaron su figura y belleza. “Te amo, gracias por estas palabras, eres la mejor”, “Eres una chulada, Yali, inspiras muchísimo”, “Te ves maravillosa”, “Hermosa sirena” y “Bella como eres Yalitza” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Yalitza también hizo un comentario haciendo referencia a su alimentación, pues asegura que no se ha preocupado por la comida y no ha dejado de comer tlayudas. “PD. No hemos dejado las tlayudas... en Oaxaca es imposible dejar de comer”, comentó.

Enfrenta las críticas

Hace una semana, la actriz publicó una selfie al lado de una amiga en la que también aparecen en la playa usando traje de baño. Aunque la actriz fue elogiada como siempre, también hubo quienes la criticaron, por lo que es probable que a estos comentarios se refiera al decir que duda si subir fotografías.

Aunque desde su incursión en el entretenimiento Yalitza se ha enfrentado a los prejuicios y la discriminación, esto no la detuvo para tener una fuerte voz en la industria y con su carisma y talento se ganó el cariño del público.