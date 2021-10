Yahir admite que golpeó a un fan en el aeropuerto

MÉXICO.- Luego de que se volviera viral el video en el que Maluma reacciona de forma agresiva ante el tacto de uno de sus fans, algunos famosos han compartido sus experiencias respecto a situaciones similares; entre ellos el cantante y exacadémico Yahir.

Recientemente, Yahir reveló que tuvo un enfrentamiento violento con un fan en el aeropuerto. Según narró, el conflicto ocurrió hace muchos años y llegó a los golpes por parte de ambos, pero asegura que no se arrepiente de haberlo hecho.

Aunque Yahir confesó a los medios no haber visto el video de Maluma, compartió para los reporteros del programa de espectáculos Sale el Sol la historia del enfrentamiento. El cantante se encontraba rodeado de sus fans en el aeropuerto cuando un hombre llegó de pronto y lo golpeó en la cabeza. Ante esto él y su equipo de seguridad respondieron con golpes al atacante. "Yo estaba con las chicas ahí que siempre están apoyándome en todos lados y un vato me dio un sape. Y lo madrea... la verdad, para que te digo mentiras", dijo.

También agregó que no considera haber hecho lo incorrecto, pero que sabe que actualmente no haría lo mismo ya que podría quedar registro de la escena en redes sociales y ser perjudicial para su imagen. "Eso fue hace mucho tiempo no había todo lo que hay ahora en redes sociales", reveló.

En seguida fue cuestionado por otro tipo de interacciones de sus fans que cruzan la línea de su espacio persona y llegan a tocarlo en sus partes íntimas. Admitió que no tiene problema en abrazar y besar a sus fans y que no le molestan las demostraciones de cariño. "No hay ninguna fan que me haya agarrado la pompa así directamente, siempre entre la bola se mete una mano por ahí y… pero no, no me molesta, para eso son", dijo entre risas a los reporteros.

Sus proyectos actuales

En cuanto a su carrera, Yahir acaba de retomar su papel en el musical Jesucristo Súper estrella, el cual se presenta los fines de semana en el Centro Cultural uno en la Ciudad de méxico. Afirmó que le emmociona participar en la obra y está ansioso por que la gente vaya a verlo pues asegura que será del gusto de todos.

Luego de la entrevista, los conductoras estuvieron de acuerdo en que el acto del cantante fue en defensa propia por lo que no lo culpan de haber actuado de esa forma. Por su parte, criticaron a Maluma quien tuvo la reacción agresiva con un fan que estaba ilusionado de verlo.