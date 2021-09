Yahir habla sobre la posibilidad de abrir su “Only Fans”

CIUDAD DE MÉXICO.- Yahir se ha convertido en uno de los artistas más completos del mundo del espectáculo, ya que posee un gran talento como cantante y como actor de teatro musical, donde se ha sabido destacar entre los grandes.

Una de las virtudes que tiene el cantante hermosillense, además de su talento innegable, es su físico envidiable, el cual ha trabajado arduamente durante diez años y lo ha sabido mantener, proyectando una imagen atlética y atractiva para el ojo humano.

En una entrevista que el intérprete le otorgó al programa de espectáculos, “De Primera Mano”, platicó que le gusta cuidar su cuerpo, no solo por verse bien ni proyectar buena imagen ante su público sino también por estar saludable.

Tengo diez años entrenando duro, haciendo ejercicio, tratando de enfocarme hacia dónde voy y me ha ayudado mucho el ejercicio, es mi terapia del día a día, nada más. Lo hago por salud y por cuidarme, y todo… y creo que eso, al final, cuando te cuidas y hace ejercicio proyectas otra onda”, explicó.

Y es que en los últimos años, el cantante de “Alucinado” ha dejado registro en sus redes sociales sobre los cambios positivos que ha hecho con su cuerpo y su imagen, lo que le ha llevado a ganar más seguidores, sobre todo, en Instagram, donde tiene más de 919 mil.



¿Yahir hará o no, su Only Fans?

Yahir es consciente del efecto que pudiera causar entre sus seguidores, ya que es una figura pública y una estrella de la música, por lo que aseguró que no le intimida que sus fans, ya sean hombres o mujeres, lo alaben por su físico y le envíen mensajes “candentes” por sus redes.

Cuando la reportera lo cuestionó sobre si abriría su página de “Only Fans”, Yahir lo descartó totalmente, ya que no le interesa tomar ese camino en su carrera y, aunque no considera que sea malo compartir fotos más íntimas con sus seguidores, prefiere concentrarse en la música y la actuación.

“No es para tanto. No, no, no. Yo quiero trabajar, quiero hacer teatro. No quiero decir que no es trabajo el ‘Only Fans’, debe de tener su chamba, pero no. Quiero hacer esto, quiero hacer música, quiero proyectarme y hacer series. Buscarle por todos lados, todo lo que me gusta y lo que me apasiona”, finalizó.

De acuerdo a los comentarios que realizó Mónica Noguera, una de las presentadoras del programa, algunos de los famosos, como Bella de la Vega, ganan hasta un millón de pesos mensuales, lo que considera que el “Only Fans” es muy redituable para algunos.