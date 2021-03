Mónica Noguera da positivo a Covid-19; Gustavo Adolfo podría estar contagiado

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante podría estar contagiado de Covid-19 luego de que Mónica Noguera diera positivo a la prueba del coronavirus.

Jessica Gil fue quien dio a conocer la noticia a través del canal de YouTube del periodista, justificando la ausencia de su compañero en la emisión debido al diagnóstico de su co conductora en “De Primera Mano”.

Desafortunadamente Gustavo no podrá estar hoy porque nuestra compañera Mónica Noguera salió positiva a Covid”, contó Jessica.

Por este motivo, tanto Gustavo como Addis Tuñón, la otra colaboradora de “De Primera Mano” estarían sometiéndose a pruebas de coronavirus para descartar cualquier contagio.

“En un acto de responsabilidad Gustavo tomó la decisión de ir hoy en la mañana a hacerse la prueba, por supuesto esperamos que salga todo bien. Le mandamos un abrazo a Mónica. Esperamos que todo esté bien”, dijo Jessica.

El propio Gustavo Adolfo Infante se conectó a la transmisión para confirmar que se hizo la prueba del Covid y está en espera de los resultados.

“Yo perfectamente bien. No quiero adelantar ningún tipo de noticia pero desafortunadamente este bicho sí existe, está todos los días entre nosotros y no tenemos que bajar la guardia. Lo que es un hecho es que a Mona no la he besado ni abrazado, hemos guardado sana distancia, creo que tengo más cercanía con Jessica Gil”, expresó Gustavo Adolfo.

Algunos internautas piensan que, para la emisión vespertina de hoy, se usarán conductores sustitutos, quienes se encargarán del programa, hasta que los titulares del programa puedan regresar.