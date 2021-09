Yadhira Carrillo confiesa que está de 'luto' desde que su esposo está en prisión

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo confesó cómo se siente luego de tener por más de dos años a su esposo en prisión.

La actriz habló sobre su estado anímico antes de entrar al Reclusorio Norte para visitar a su esposo Juan “N”.

Carrillo se ha mostrado incondicional con su marido en todo momento, mientras se resuelve la situación jurídica del abogado.

Para mí ha sido muy difícil, yo no puedo, no puedo, no me puedo salir a distraer, no puedo salir de viaje, no puedo salir, es una tristeza que llevas adentro, un luto que llevas adentro… pero de repente empiezas a sentir una tristeza muy profunda, que a lo mejor no sería una mala idea empezar a hacer algo de trabajo como para distraer en otras cosas la mente, pero si es muy importante para mi apoyar y estar”, confesó Carrillo.