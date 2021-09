¡Ya quiero embarazarme!: Livia Brito está ansiosa por convertirse en madre

MÉXICO.- A través de una transmisión en vivo en su perfil de Instagram, Livia Brito estuvo respondiendo algunas preguntas de sus seguidores. Si bien muchas de ellas estuvieron relacionadas con su papel como Fernanda en la telenovela La desalmada, no faltaron los cuestionamientos sobre su vida personal.

Entre las dudas de sus fans surgió el tema de la maternidad, la actriz fue cuestionada específicamente sobre su le gustaría formar una familia pronto. Ante esto la cubana respondió: “Sí, sí quiero”. Sin embargo, fue la respuesta de Brito ante la pregunta ¿cuál ha sido uno de sus sueños frustrados? lo que sorprendió a sus seguidores en la transmisión.

“Mi sueño frustrado es no haber sido veterinaria; me hubiera encantado ayudar a los animales (…) De hecho, quiero, algún día vivir en una finca, en un lugar tranquilo con una vaca, un cerdito, una gallina… tener a mis bebés allá. ¡Ah, por cierto! Quiero tener dos bebés, una niña y un niño si Dios me los da”, confesó la actriz.