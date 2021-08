Xolo Maridueña negocia interpretar a un superhéroe latino para DC Comics

Los Ángeles, EE.UU.- El actor Xolo Maridueña ("Cobra Kai") está negociando interpretar a "Blue Beetle", un superhéroe latino que la franquicia DC Comics quiere llevar a la gran pantalla en una nueva película de Warner Bros.



Según una exclusiva publicada este lunes por The Wrap, Maridueña, que cuenta con raíces mexicanas, cubanas y ecuatorianas, sería el principal candidato para el papel protagonista de un filme que dirigirá el puertorriqueño Angel Manuel Soto ("Charm City Kings").



Sería el primer largometraje de DC Comics protagonizado por un superhéroe latino.



Blue Beetle es un alter ego que nació en el extinto sello Fox Comics en 1939 y que ha sido utilizado por tres personajes distintos, pero la cinta que prepara Warner Bros. se centrará en Jaime Reyes, un mexicano-estadounidense de 16 años.



El publico latino está muy interesado



Como recuerda The Wrap, el publico latino está muy interesado en las películas de superhéroes, pues supuso el 22 % de la audiencia de "Wonder Woman" y el 21 % de "Spider-Man: Homecoming", a pesar de que su representación en pantalla es mucho inferior según los últimos informes de la Motion Picture Association.



DC Comics ha ido incorporando latinos en el reparto de sus últimos estrenos, como Jay Hernandez en "Suicide Squad" y Rosie Perez en "Birds of Prey".



Además, la dominicana Leslie Grace ha sido la escogida para encarnar a "Batgirl", después de su debut en la gran pantalla junto a Lin-Manuel Miranda con "In The Heights".



Asimismo Óscar Isaac, Salma Hayek, Génesis Rodríguez y Diego Castañeda han firmado contratos con franquicias como Marvel y Star Wars.