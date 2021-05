Will Smith y su “caprichosa” condición para regresar a DC

LOS ÁNGELES, California. – Will Smith, reconocido actor y productor de cine estadounidense, ha puesto una condición para regresar a DC luego del fracaso de “The Suicide Squad” (2016), informan los medios.



De acuerdo con el periodista Daniel Richman, el intérprete solo volvería a actuar en una película de DC si a su hijo, el también actor Jaden Smith, le ofrecen el papel de Static Shock.

Will Smith ha compartido créditos con su hijo anteriormente, pues juntos han protagonizado las películas “En Busca de la Felicidad” (2006), “The Karate Kid” (2010) y “Después de la Tierra” (2013).



¿Nepotismo por parte de Will Smith?



Según We Got This Covered, la noticia ha generado controversia entre los medios, pues esta no es la primera vez que el actor “utiliza” su fama para darle un estelar a su hijo, aseguran.



También, Richman asegura que Will pondría la misma condición a Marvel si estos tuvieran pensado ofrecerle un puesto dentro de sus franquicias.



Por su parte, Smith se encuentra preparándose para estrenar "King Richard", donde interpretará al padre de la tenista Serena Williams.



También lanzará "The Council", donde interpretará a un mafioso de Harlem. Según los medios, al actor tiene planeado lanzar una cuarta entrega de "Bad Boys" en el futuro, así como una secuela de "Bright".



Static Shock ya tiene protagonista



Recientemente se dio a conocer que la próxima película live action de Static Shock ya tiene protagonista, y que el encargado de ello será el actor Michael B. Jordan, reconocido por sus papeles en Creed y Black Panther.