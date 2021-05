Jaden, hijo de Will Smith, abrirá su primer restaurante vegano que favorecerá a personas sin hogar

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaden Smith, hijo de Wil Smith y Jada Pinkett Smith, reveló que abrirá su primer restaurante vegano, el cual favorecerá a las personas sin hogar que no tengan posibilidad de alimentarse.

En una entrevista que el rapero, de 22 años de edad, le otorgó a Variety, explicó que será un restaurante al que podrán acudir todas las personas, pero las que no sean indigentes, tendrán que pagar un poco más del valor de la comida para que los que de verdad no puedan pagar, tengan alimento.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Es para que las personas sin hogar obtengan comida gratis. Pero si no eres un vagabundo, no solo tienes que pagar, sino que tienes que pagar más de lo que vale la comida para poder pagar por la persona que está detrás de ti”, dijo.

En 2019, Jaden lanzó un proyecto similar, pero un camión tipo “Food Truck”, en el área Skid Road, de Los Ángeles.

El camión lo llamó “I Love You” y lo lanzó cuando cumplió 21 años de edad, y en aquel entonces, explicó que el movimiento trataba de dar comida vegana y saludable, gratis, a las personas que se lo merecen.

Desde entonces, el joven filántropo ha ayudado a alimentar a miles de personas en el área de Skid Row, de Los Ángeles y en Harlem, de Nueva York.



Jaden tiene varios proyectos de ayuda

A pesar de su corta edad, Jaden Smith se ha caracterizado por ser uno de los activistas jóvenes del medio del espectáculo y, además de los proyectos antes mencionados, es propietario de la compañía “JUST Water” que instaló un sistema de filtración de agua en Flint, Michigan, hace dos años.

También dirige el proyecto “Water Box”, de 501CTHREE.org, para brindar acceso a agua potable a las comunidades, que se presenta en la campaña “We Got Now de New Balance”.

Dicha iniciativa se mencionó en el documental de Netflix, “Brave Blue World”, en el que aparecieron Matt Damon y Jaden Smith mostrando su creación “Water Box”.

De acuerdo el sitio de la empresa, se detalla la ubicación de cuatro cajas de agua o “wáter boxes” en Flint, las cuales estaban contaminadas con plomo.