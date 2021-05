¿Qué le pasó? Will Smith reaparece con cuerpo “flácido” en redes sociales

LOS ÁNGELES, California.- Will Smith sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al mostrarse tal y como es: Sin filtros y con un cuerpo descuidado, producto de la actual pandemia por Covid-19 y posó sin tapujos para Instagram.

Desde su adolescencia cuando estelarizada su exitosa serie de televisión “El Príncipe del Rap”, el actor Will Smith ha tenido acostumbrados a sus seguidores a verlo con un cuerpo escultural, atlético y catalogado como uno de los actores más sexys de Hollywood.

Smith ha logrado recaudar millones de admiradores a lo largo de su carrera, no sólo por su talento y por sus actuaciones en exitosas películas sino también por su atractivo físico que derrite a más de una.

Pero también es cierto que la estrella de “Hombres de Negro” ha llevado su carrera de manera transparente y sin poses, lo que lo ha llevado a mantenerse en el gusto de público y se ha ganado el cariño de sus fans.

Esta vez no tenía por qué ser diferente para el actor de 52 años de edad, quien no olvidemos que es uno de los mejores actores de comedia de la televisión y el cine, y es evidente que la vida la toma con humor.

Por ahí dicen que comediante que no se ríe de sí mismo, no es un buen humorista, así que Will Smith siguió esa regla y se burló se sí mismo al publicar una fotografía en la que muestra su cuerpo flácido y descuidado.

Nada que ver con su famosa escena que realizó al inicio de la película “El Día de la Independencia”, en donde aparece semidesnudo presumiendo sus músculos bien trabajados, productos de muchas horas de gimnasio y una rigurosa alimentación.

De acuerdo a una publicación de Usa Today, durante una entrevista tras el estreno de la película el “Escuadrón Suicida”, en 2016, Smith aseguró que su régimen de entrenamiento era tan duro que se llegó a lesionar durante el rodaje.



La foto

Es por ese motivo que muchos de los seguidores del actor quedaron boquiabiertos al verlo posar en bóxers y bata de dormir, mostrando el descuido de su cuerpo, acompañado por un texto en el que él mismo aceptó estar en el peor momento de su vida en cuanto a su físico.

Voy a ser sincero con todos ustedes, estoy en la peor forma física de mi vida”, escribió Smith.

Por supuesto, a muchos de sus seguidores les sigue pareciendo el hombre más sexy de la tierra y le enviaron sus mensajes de apoyo, mientras que otros se rieron junto con el actor y lo animaron a que vuelva a su rutina de ejercicios, ya que aún era todo un galán.

Otros más agradecieron la honestidad de Will, ya que pocas celebridades se atreven a mostrarse tal y como son, y muchas veces abusan de los filtros fotográficos en lo que es evidente que distorsionan la realidad.