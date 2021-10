Will Smith se sincera sobre la peor película que protagonizó

ESTADOS UNIDOS.- Will Smith tuvo una entrevista para la revista GQ donde habló sobre su trabajo como actor y repasó cuáles fueron las mejores y peores películas en las que llegó a participar en su extensa trayectoria como artista de Hollywood.

La estrella de "El príncipe de Bel-Air" comentó que dentro de sus películas favoritas existe un empate entre la primera entrega de "Men in Black" y "En Busca de la felicidad", pues considera que son 'casi perfectas', pero al pensar en la peor, Smith cree que sería "Wild Wild West".

Este film fue dirigido por Barry Sonnefeld y también participaron artistas como Kevin Kline, Kenneth Branagh y Salma Hayek, y pese a contar con un gran elenco y una buena intención, la película recibió varias críticas negativas por parte del público y solo logró recaudar 222 millones de dólares a nivel mundial.

Cabe recalcar que Will Smith decidió tomar el papel en "Wild Wild West" en lugar de "Matrix", donde pudo haber protagonizado a Neo, pero al rechazar el papel éste fue tomado por Keanu Reeves.

¿La peor? No lo sé, Wild Wild West es una espina que tengo clavada. Verme con pantalones de montar no me gusta", confesó.

El rapero estadounidense cuenta con una extensa carrera como estrella de cine y televisión, y ahora incursiona en el mundo de la literatura al escribir un libro autobiográfico con todas sus lecciones de vida.

De momento, Smith está produciendo la serie documental "Best Shape of my life" que se emitirá por su canal de Youtube y tratará sobre los cambios que realizó para mejorar su salud y apariencia física.