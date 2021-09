¿Quién reemplazará a Will Smith en “El príncipe del rap”?

ESTADOS UNIDOS.- Los clásicos siempre encuentran su forma de volver al mundo y crear la misma emoción que en su momento de fama; tal es el caso de unos de los programas más icónicos de la televisión estadounidense.

Se trata de “El príncipe del rap” o “The Fresh Prince of Bel-Air” en inglés, el cual era protagonizado por Will Smith, quien venía de un barrio peligroso de Filadelfia y es enviado a casa de su tía Vivan en Bel-Air, donde su vida da un cambio drástico por empezar su nueva vida entre personas millonarias.

Esta serie fue un gran éxito de los años 90 y gracias a su fama y a la aparición de otros clásicos del siglo pasado, uno de los servicios de streaming Peacock de NBC Universal anunció el lanzamiento de una nueva versión de este programa. Según lo explicado, el programa sería similar, pero también se mostraría la nueva vida de Will con sus tíos y los problemas del barrio del que tuvo que escapar.

Varios fans del actor y de su serie protagónica estaban intrigados por conocer a la persona que tomaría el papel de Smith joven, pero fue tanta la emoción del rapero que decidió presentar por sí mismo a su reemplazo.

Quien interpretaría a Will en la nueva versión de “El príncipe del rap” será Jabari Banks, quien se graduó el año pasado en la Universidad de Artes de Filadelfia, además de narrar que él mismo se contactó con el director del programa, Morgan Cooper, para solicitar una audición. Mientras que Will Smith será el productor de su serie.

Fue durante una transmisión en vivo que ambos actores se conocieron por primera vez y donde el rapero le dio la noticia de que él obtuvo el papel protagónico, fue tanta su emoción que Jabari solo pudo gritar y confirmarle que estaba listo para esto.

“Es un absoluto placer conocerte y estar en directo contigo, desde la parte mas profunda de mi corazón quiero darte la enhorabuena: tienes el papel de príncipe de Bel-Air”, expresó el actor.

Además de contarle la historia de cómo se enteró del casting y cómo fue todo el proceso que vivió el joven, ambos pudieron conocerse en la transmisión y comentar lo emocionado que estaban.

“Muchísimas gracias, esto es un sueño hecho realidad, no sabes. Bueno, en realidad tal vez sí lo sepas, lo sientes, pero el show me impactó en mi vida”, dijo Jabari Banks.