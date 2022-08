"Whitexican": Critican a la hija de Bárbara de Regil porque le hace daño usar accesorios que no sean de oro

ESTADOS UNIDOS.- Bárbara de Regil es una figura que constantemente está envuelta en polémicas. Saltó a la fama con el protagónico de Rosario Tijeras, pero una de las cosas en las que ha puesto más empeño es en compartir su estilo de vida fitness en redes sociales.



Sin embargo, constantemente recibe ‘hate’ por parte de los internautas, quienes no olvidan sus controversias y errores del pasado. Ahora, las críticas también han sido dirigidas a su hija Mar de Regil, quien desde hace un tiempo tiene millones de seguidores en sus cuentas.

El día de ayer, la joven compartió un clip en TikTok para mostrar la forma en que se arregla para iniciar una semana de clases. Mientras mencionaba la rutina que llevaba esa mañana, dijo que en su cuello le salieron ronchas por haber usado un accesorio que no era de oro.

Ya me bañé, ya me puse mi skincare y todo eso, vamos a arreglarnos… sí me siento rara y vean, tengo una irritación aquí horrible porque me puse un collar que no es de oro y tengo un ch**go de ronchas”.