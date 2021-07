Werevertumorro: Apostar a una sola red social condena a la muerte cibernética

Ciudad de México.- Gabriel Montiel, más conocido como Werevertumorro, ha aprendido a diversificarse en contenidos y plataformas. Eso lo demuestra con "Muy fuera de lugar", su segundo pódcast con el que pretende desmitificar al fútbol y hablar de lo que los canales de deportes no se atreven.

"Hay mucha gente que todavía me sigue llamando 'youtuber' y ya casi no subo videos, el que se considera de una sola red social está condenado a la muerte cibernética", asegura Montiel este domingo en entrevista con Efe.

En el 2010, Werever experimentó en el mundo del pódcast con "Las aventuras de Marti Rica y el Doc", una producción de comedia inspirada en la película "Back to the future" (1985), en las que sus dos personajes principales viajaban al pasado.

Este año, el "influencer" de 31 años explota su pasión por el fútbol en este mismo formato, al exponer los casos más controvertidos de la industria y para poder dar espacio a todo aquello que no se habla del medio y que los aficionados siempre se han preguntado.

Yo no soy la persona que más sabe de fútbol en cuanto a estrategia y de habilidades, sino estaría en otro lado, pero sí se de todo lo que influye dentro de la cancha pero que pasa fuera y eso no se toma tanto en cuenta porque es difícil hablar de eso y porque puede lastimar o no ser sensible, pero al final repercute", cuenta Montiel.