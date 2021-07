Desde la cárcel, YosStop reaparece en redes: "No es porque sea culpable"

CIUDAD DE MÉXICO.- La youtuber YosStop reapareció en redes sociales luego de que la noche del pasado martes 29 de junio fuera detenida tras denuncias de pornografía infantil en contra de la joven Ainara Suárez.

Yosseline "N" fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla y una publicación desde su cuenta personal de Instagram de este 2 de junio, a tres días de su aseguramiento, cimbró Internet.

Estoy privada de mi libertad por terminología, no es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable", fue el mensaje que Yoss compartió a través de una historia en Instagram.