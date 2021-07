YosStop: Este es el video por el que fue detenida por pornografía infantil

CIUDAD DE MÉXICO.- Yoss "N" nunca imaginó que uno de sus videos en YouTube le cambiaría la vida para siempre.

YosStop, como se le conoce, acaba de ser arrestada por pornografía infantil gracias al video "Patética Generación" y de ser hallada culpable, podría pasar hasta 14 años en prisión.

En el material publicado en 2020, la youtuber expuso la violación sexual de Anaira, una joven de 16 años que fue violada por cuatro de sus amigos en una fiesta, estando ella en estado de ebriedad.

En los 16 minutos de duración de dicho video, Yoss no sólo exhibe los datos personales de la joven en cuestión, sino que se burla y la revictimiza por su agresión.

“ Resulta que a la vieja que se estaban puteand* es una increíble niña con moral muy muy distraída, por no decir que es una put*, porque realmente sí lo es, y no porque todas las mujeres nos digamos put*s entre nosotras, sino porque esta niña todo el tiempo subía fotos encuerada y se la mandaba a los wey*s”, expresaba Yoss Hoffman en su video.

Se hizo muy famosa en toda esa bolita porque en una ped* se dejó meter una botella de Champagne por la vagina, y hay un video que me mandaron, y se ve que le están metiendo una botella por ahí mientras los wey*s se están cagand* de risa y lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarros”, despotricó.

Incluso YosStop mostró conversaciones de Whatsapp que le envió una usuaria de redes que conoce en persona a Anaira y con quien no se llevó bien.

“Lo que yo pienso es que todos están de la chingad*, no hay una persona que no salga, o no haya estado en ese momento que tenga más neuronas que otro. Está muy cabr*n el nivel de pendej*z que se maneja hoy en día en estas generaciones”, expresó.

“Llegaron no sé cuantos chismosos a presencia la pelea y se metieron más y luego esta vieja se quiso victimizar, diciendo, ‘a mí me atacaron’, cuando esta pendej* claramente se lo buscó”.

ABOGADO DE YOSSTOP DICE QUE EL VIDEO ERA UNA "CRITICA SOCIAL"

Luego de determinar que la hermana de Ryan Hoffman permanecerá en prisión preventiva hasta el lunes, su defensa argumentó que esto era un ataque a la libertad de expresión, ya que el video se trataría meramente de una crítica social.

“Se me hace algo brutal, un ataque durísimo a la libertad de expresión que ella como una comunicadora social transmitiendo una noticia, una crítica social como lo hacen ustedes a través de los medios de comunicación (…) la hayan imputado, la tengan como una persona que trafica o genera pornografía infantil”, agregó.

“Es un despliegue de poder brutal por parte de las autoridades, que solicitaron una orden de aprehensión y luego ejecutaron una orden de cateo simplemente con esa prueba, entonces confiamos en que la situación se va a resolver a nuestro favor y el lunes traer todas las pruebas aquí ante el juez”.

Actualmente, el video fue eliminado del canal de YouTube de YosStop luego de la denuncia presentada ante las autoridades por distribución de pornografía infantil.