Hermano de YosStop publica meme tras el arresto de la youtuber

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia Hoffman sigue dando de qué hablar en los medios de comunicación, pues luego del arresto de Yoss “N”, ahora su hermano Ryan Hoffman se ganó las críticas de las redes sociales.

A pesar de ser hermanos, se sabe que la relación entre ellos dos es complicada, pero a los internautas no les pareció gracioso que el influencer conocido como “Rayito”, publicara un meme tras la detención de la youtuber YosStop.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La imagen de Internet muestra a un personaje de la serie “Bob Esponja” que está comiendo un pan dulce y café, esto en referencia a la lluvia en la Ciudad de México.

La imagen se publicó a pocas horas de la detención de YosStop, lo que muchos internautas consideraron de mal gusto.

Por andar comiendo pan, no te diste cuenta que tu hermana ya anda dándole su visita conyugal a Rix”, “En vez de andar de comediante, deberías preocuparte por tu hermana”, “No puedo creer que todavía tengas el humor para seguir publicando memes”, son algunos comentarios que pueden leerse en la publicación.

RAYITO PUBLICA COMUNICADO EN REDES

Ryan Hoffman esperó hasta la mañana de este miércoles para publicar un comunicado respecto a la detención de su hermana.

“Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho”, escribió Rayito.

“En este momento, no tengo palabras para explicarles cómo me siento, siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras, tal cual y como me conocen. Los quiero mucho”.

YosStop, como es conocida en redes sociales, está en el ojo del huracán desde que compartió el video “Patética Generación”, en el que exhibió a Anaria “S”, una joven que fue abusada sexualmente por un grupo de adolescentes, y se burló de su caso, además de compartir datos personales de la víctima.