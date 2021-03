“Patética Generación”, el video en el que YosStop se burla de una víctima de violación

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Quién diría que un video metería en tantos problemas a Yoss Hoffman?

La YouTuber conocida como YosStop publicó en 2020 un video llamado “Patética Generación” en el que exponía la violación sexual de Anaira, una joven de 16 años que fue atacada por cuatro de sus amigos en una fiesta, estando ella en estado de ebriedad.

En los 16 minutos de duración de dicho video, Yoss no sólo expone los datos personales de la joven en cuestión, sino que se burla y la revictimiza por su agresión.

La supuesta intención de la influencer era para “hacer que la juventud le sirva, así como a gente que aún no saben bien qué quieren de su vida”.

Sin embargo, lejos de dejar alguna lección, este video causó indignación en la comunidad digital, pues Yoss insulta constantemente a la joven llamándola “put*” y culpándola de haber provocado su violación sexual.

“En pocas palabras resulta que no son de la misma escuela. Resulta que a la vieja que se estaban puteand* es una increíble niña con moral muy muy distraída, por no decir que es una put*, porque realmente sí lo es, y no porque todas las mujeres nos digamos put*s entre nosotras, sino porque esta niña todo el tiempo subía fotos encuerada y se la mandaba a los wey*s”, expresaba Yoss Hoffman en su video.

“Se hizo muy famosa en toda esa bolita porque en una ped* se dejó meter una botella de Champagne por la vagina, y hay un video que me mandaron, y se ve que le están metiendo una botella por ahí mientras los wey*s se están cagand* de risa y lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarros”, despotricó.

Incluso YosStop mostró unas conversaciones de Whatsapp que le envió una usuaria de redes que conoce en persona a Anaira y con quien no se llevó bien.

“Lo que yo pienso es que todos están de la chingad*, no hay una persona que no salga, o no haya estado en ese momento que tenga más neuronas que otro. Está muy cabr*n el nivel de pendej*z que se maneja hoy en día en estas generaciones”, expresó.

“Llegaron no sé cuantos chismosos a presencia la pelea y se metieron más y luego esta vieja se quiso victimizar, diciendo, ‘a mí me atacaron’, cuando esta pendej* claramente se lo buscó”.

Actualmente, el video fue eliminado del canal de YouTube de YosStop luego de la denuncia presentada ante las autoridades por distribución de pornografía infantil.