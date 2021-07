“Back to the Future”, la película que celebra sus 36 años

ESTADOS UNIDOS.- El famoso film marcó una tendencia por incluir los viajes en el tiempo, y es que visitar el pasado para conocer a tus padres adolescentes y que tu mamá se enamore de ti poniendo en riesgo el futuro de tu familia es algo que no ves en todas las películas.

El film fue escrito por Bob Gale, dirigida por Robert Zemeckis e interpretado por Michael J. Fox (Marty McFly) y Christopher Lloyd (Doctor Emmett Brown), quienes se aventuraron en varios viajes en el tiempo mientras “conducían”, o volaban, en el DeLorean. La trilogía comenzó en 1985 y después de sus 2 siguientes entregas, se convirtió en una verdadera saga de culto.

Ciencia ficción, futurismo, paradojas, romances, encuentros infortunios son solo algunas características que definen a “Volver al futuro”, franquicia que terminó en 1990.

La historia se centra en Marty McFly, un conflictivo joven de 17 años que no le gusta la escuela, únicamente pasea en su patineta, le dedica tiempo a su banda y a su hermosa novia, y en ocasiones suele pasar el tiempo con el loco y excéntrico Doc. Brown. En un pequeño inconveniente donde Emmett se lastima y parece que vemos su muerte, McFly se ve involucrado en un viaje de 30 años en el pasado.

Después de arruinar el encuentro amoroso entre sus padres adolescentes, ahora el protagonista deberá encontrar la forma de unirlos y que además se enamoren entre ellos, pero la historia se complica cuando su madre comienza a desarrollar sentimientos románticos hacia su hijo que viene del futuro.

A pesar de celebrar su aniversario #36, la trilogía de “Back to the Future” se complementa de películas que no dejan de crear emoción entre generaciones nuevas y pasadas que se fascinan con la idea de transportarse entre el pasado o el futuro para crear miles de posibilidades en el tiempo.

Se cree que Marty y el Doctor quedarán enmarcados en las filmaciones de ciencia ficción más icónicas de la cultura popular de todos los tiempos, y varios usuarios de internet confirmaron el cariño que le tienen a los personajes y cómo la trilogía sigue vigente para muchos internautas.

es el aniversario d volver al futuro así q me veo en la obligación d ponerme a ver toda la trilogía pic.twitter.com/9HK6NHFVtH — vero (@modernlxve) July 3, 2021

Algo tarde pero leo que hoy hace 35 años se extremo en Vzla la película: "Volver al Futuro" la vi en Cine Gran Casino en el CCCT. Al terminar me fui caminando por el Bulevar del Cafetal hasta Santa Paula todo a las 9 pm, era el año 1985. — Hans Daniel Parra B. (@HANSDANIEL) July 4, 2021 Habré visto “Volver al Futuro” mas de 100 veces desde que soy chico y sigo pensando que son las mejores películas jamás antes creadas — Valen Batt (@Valenbatt_) July 4, 2021

Se presume que en Estados Unidos, la primera película recaudó más de 200 millones de dólares en taquilla y más de 300 millones a nivel mundial, lo que la posiciona como la película más taquillera de 1985.