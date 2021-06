¡Vuelven los 90's! Backstreet Boys y NSYNC reunidos para un proyecto musical

ESTADOS UNIDOS.- Tras el regreso de varios artistas clásicos las aclamadas bandas del pasado no quisieron quedarse atrás, y ahora son los Backstreet Boys y NSYNC quienes decidieron juntarse y crear un proyecto musical.

Las boy bands más famosas de los años noventa se unieron en escenario para presentar un proyecto especial titulado “Bingo Under Stars”, concierto que celebró el Mes del Orgullo en Estados Unidos. El show se presentó en Los Ángeles e interpretaron sus grandes éxitos como “I Want It That Way” y “Bye Bye Bye”, su repertorio de canciones esenciales.

La unión de ambos grupos tuvo por nombre Back-Sync conformado por los cantantes del primer grupo, AJ McLean y Nick Cartes, mientras que de la segunda banda estuvo Lance Bass y Joey Fatone para cantar los hits clásicos que hasta la fecha siguen sonando.

Por medio de las cuentas personales de Instagram de los integrantes se lograron captar momentos del show y la emoción de diferentes fans alrededor del mundo que incluso pidieron una gira mundial de Back-Sync. En los comentarios destacaron aquellos mensajes que expresaron lo mucho que habían esperado para que esto sucediera, por lo que, según los seguidores, los grupos les deben una gira.

El proyecto musical a favor de la comunidad LGBTIQ+ creó todo tipo de expectativas y suposiciones, aunque Nick Carter aseguró en el 2020 que, posiblemente, en el futuro pueda existir la pedida gira entre Backstreet Boys y NSYNC. De momento los artistas no desean revelar mucha información pues al parecer no hay nada establecido, sin embargo ninguno descarta la posibilidad de ver a ambos grupos compartir nuevamente el escenario.

El revuelo se debe a la popularidad que tuvieron las bandas de manera individual y que, incluso, existió cierta rivalidad entre ambos tras ser unidos por Lou Pearlam quien fue el creador de la rivalidad y competencia entre los grupos. Ahora Back-Sync planea recompensar los años que perdieron como enemigos y ofrecer más espectáculos que de seguro todos los fans esperan.