¿Por qué los Backstreet Boys no quisieron actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl, en 2001?

ESTADOS UNIDOS.- Tras la memorable presentación del Himno Nacional que ofreció Whitney Houston, el 27 de enero de 1991, muchos cantantes sueñan con tener una interpretación como ella lo tuvo, a los 27 años de edad, incluyendo los Backstreet Boys.

Nick Carter, exintegrante de la exitosa “boy band”, confesó en “Entertainment Tonight”, que en 2001 les ofrecieron realizar el show de medio tiempo del Super Bowl, que se llevó a cabo en Tampa, Florida, pero rechazaron la oferta.

Es interesante porque se nos presentó la oportunidad de actuar en el descanso del Super Bowl y fue en Tampa, mi ciudad natal. En aquel momento veníamos de la época en la que nos encantaba la versión que había hecho Whitney Houston del Himno Nacional. En nuestro caso, pudimos elegir y preferimos rechazar el descanso. Pero fue una experiencia memorable para todos”, recordó Carter.

En 2001, los Backstreet Boys tuvieron la oportunidad de presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl, pero al rechazar la oferta, los organizadores llamaron a NSYNC, la competencia, en ese entonces, de la “boy band”.

En la presentación también estuvo Aerosmith y Britney Spears, quienes brillaron en el escenario y dejaron huella en los “half times” del evento deportivo más famoso de Estados Unidos y uno de los más vistos en el mundo.



LE GUSTARÍA VOLVER AL ESCENARIO DEL SUPER BOWL

De acuerdo a lo que dijo Nick Carter en su entrevista, no pierde la esperanza de volver a pisar el escenario del Super Bowl con la banda que lo lanzó a la fama, pero no se arrepiente de no aceptar realizar su show aquella vez, ya que siente que estuvieron geniales con el Himno Nacional.

“Cuando echo la vista atrás y pienso en todas las cosas que hemos hecho... ¿habría actuado de forma diferente? Lo que sé es que me gustaría hacerlo algún día. Tal vez en otro medio tiempo, cuando los ‘Buccaneers’ lleguen otra vez a la Super Bowl”, expresó.

Los Backstreet Boys, conocido también como BSB, es un grupo vocal estadounidense formado en Orlando, Florida, en 1993, y estaba integrado por Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell y Kevin Richardson.

El grupo saltó a la fama con su álbum debut internacional, “Backstreet Boys”, lanzado en 1996, y al año siguiente, lanzaron su segundo álbum internacional “Backstreet's Back”, arrasando con éxito a nivel mundial.

El grupo alcanzó el estrellato con su tercer álbum de estudio “Millennium”, en 1999 y “Black & Blue”, en el año 2000.



Los Backstreet Boys han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, lo que los convirtió en la “boy band” más vendida de todos los tiempos y en uno de los artistas musicales más vendidos del mundo.