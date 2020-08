AJ McLean de ''Backstreet Boys'' se une "Dancing With the Stars"

ESTADOS UNIDOS.- Ya se han comenzado a anunciar las celebridades que se unirán a "Dancing With the Stars" la próxima temporada y una de ellas es AJ McLean de The Backstreet Boys.

El integrante de una de las bandas más populares de finales de los 90’s y principios del 2000, estuvo de visita en ‘’Good Morning América’’ para realizar el gran anuncio.

"He estado bailando desde que tenía 6 años, pero esto va a ser un poco diferente”, aseguró.

Otra de las celebridades que se han anunciado es la ex estrella de "Bachelorette", Kaitlyn Bristowe. Hasta ahora, el participante de "The Bachelorette" y AJ son las únicos confirmadas para la temporada 29. ABC anunciará el elenco completo la próxima semana.

Dado que la nueva temporada tendrá lugar durante la pandemia de coronavirus, se tomarán precauciones de seguridad en el programa que, por lo general, tiene bailarines y profesionales muy cerca unos de otros. Si bien los detalles de producción aún no se han revelado, los bailarines profesionales han explicado algunos protocolos de COVID-19 que han dicho que los productores les dijeron que no podrán vivir juntos para mantenerse distanciados y seguros. Se dice que la nueva temporada es una actualización creativa del programa de larga duración.

Los bailarines profesionales de la nueva temporada son Brandon Armstrong, Alan Bersten, Sharna Burgess, Cheryl Burke, Val Chmerkovskiy, Sasha Farber, Jenna Johnson, Daniella Karagach, Keo Motsepe, Peta Murgatroyd, Pasha Pashkov, Gleb Savchenko, Emma Slater y Britt Stewart.

Tyra Banks será la anfitriona de la temporada 29, luego de la repentina partida de Tom Bergeron y Erin Andrew. Banks también se desempeñará como productor ejecutivo.