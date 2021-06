Vin Diesel revela detalles de Rápidos y Furiosos 9 ¿Se aproxima el final de la salga?

ESTADOS UNIDOS.- La saga que ha acompañado a los fans desde 2001 cuenta con 13 producciones que incluyen dos cortometrajes y dos spin-off. Esta extensa historia es reconocida mundialmente y se estima que la franquicia tiene ganancias de hasta 200 millones de dólares a lo largo de los años. Y ahora, la trama continúa con su próximo estreno de "Rápidos y Furiosos 9" que se lanzará a la gran pantalla el 25 de junio en Estados Unidos, mientras que en México llegará el 2 de julio.

La familia de Rápidos y Furiosos sigue extendiéndose y llegarán nuevos integrantes que se unirán para incrementar la acción que surge en cada película, se trata de Cardi B, Ozuna, John Cena, entre otros. Nuevos personajes aparecerán y otros del pasado volverán en esta nueva entrega.

Por otro lado, Vin Diesel anunció que la saga tiene sus años contados y toda buena historia necesita su final, el cual siempre debe llegar. Lo que provocó un escándalo digno de Hollywood ¿Vin Diesel anunciaba el final de Rápidos y Furiosos?

El intérprete de Dominic confesó detalles sobre la actuación de Cardi B: "Ella entró para convertirse en un personaje de la franquicia y, como productor, eso es lo que realmente esperas", expresó. "Entonces, mi palabra sobre Cardi B es que ella brilló y estoy orgulloso de ella y no puedo esperar para incorporarla al final", dijo en exclusiva con E! News.

Sin embargo, al hablar de un final, Vin explicó que se debía al final de una "era" que conforma solo una parte de la gran historia que envuelve a este mundo cinematográfico, por lo que todavía queda mucho por ofrecer para Rápidos y Furiosos antes del estreno de la úndecima parte. Además, el actor asegura que habrá fans que agradezcan la continuación de la saga.

Se estima que el próximo estreno de F11 sea el final de Dominic y su familia, no sin antes revelar varios spin-off que permitan la continuación de la historia o sucesos pasados que no mostraron a lo largo de la saga. Estas derivadas de la franquicia incluyen una secuela " Fast & Fourious Presents: Hobbs & Shaw", además de un spin-off protagonizado por mujeres, el cual aún no cuenta con título, pero fue escrito por Nicole Perlman, Lindsey Beer y Geneva Robertson-Dworet, según ComicBook.