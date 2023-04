Victoria Ruffo responde a condolencias de Alessandra Rosaldo tras la muerte de su mamá

Ciudad de México.- La polémica tras la muerte de la madre de Victoria Ruffo sigue vigente, especialmente después de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo afirmaran haber enviado sus condolencias por la muerte de su madre, por medio de José Eduardo Derbez, mientras que la actriz mexicana aseguró no haber recibido ningún mensaje.

Ante la confusión generada, la actual esposa de Eugenio Derbez conversó con los medios para aclarar lo sucedido. En relación a si se comunicó directamente con Victoria para expresarle sus condolencias, Rosaldo señaló que no tiene el número de teléfono de la actriz y que solo la ha visto en una ocasión, pero que siente profundamente lo que está atravesando.

Sigue la polémica entre Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo.

Te puede interesar: Eugenio Derbez revela cómo fue que le dio el pésame a Victoria Ruffo tras muerte de su madre

“¿Qué te puedo decir?, cuando supimos la noticia, porque José Eduardo nos lo hizo saber a toda la familia, todos expresamos nuestro más sentido pésame y nuestro dolor, y sabe que la acompañamos y eso espero que lo sienta de manera extensiva”, comentó Alessandra.

Victoria Ruffo responde ante mensaje de Alessandra Rosaldo

Durante la conferencia de prensa de la obra "Los amantes perfectos", Ruffo escuchó parte de la respuesta de Rosaldo sobre este delicado tema y sin inmutarse, respondió: "No tengo nada que decir".

“Pues si debe de tener mi teléfono por medio de José Eduardo, y creo que sí me mandaron el pésame, pero José Eduardo ya ves que es bien discreto y entonces no me dio nada, pero bueno, está bien, siempre dar el pésame es un poco difícil y uno no sabe qué hacer o qué decir”.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. Fotos: Agencia México.

Por último, la famosa actriz manifestó su disposición para participar en una temporada del reality "De viaje con los Derbez".

Te puede interesar: ¿Victoria Ruffo primera dama de México? Esto dijo Eugenio Derbez

“Si me invitan a los Derbez yo voy con mucho gusto, el punto es que no les va a caer muy bien, esa es una, pero pues yo encantada de la vida”, declaró.