Eugenio Derbez revela cómo fue que le dio el pésame a Victoria Ruffo tras muerte de su madre

Ciudad de México.- Tras un mes desde la muerte de Guadalupe Moreno Herrera, madre de Victoria Ruffo, es que Eugenio Derbez se pronunció al respecto del fallecimiento de su exsuegra.

Es sabido que la relación entre Derbez y Ruffo nunca ha sido buena, por lo que tras la noticia de la muerte de Moreno Herrera surgió la duda si Eugenio se había comunicado con la madre de su hijo para darle el pésame.

No, no, la verdad es que no supe qué hacer, porque como la situación ha estado complicada, quise… pero se lo mandé a decir con José Eduardo, pero no quise en ese momento como… o sea, dije ‘no lo va a tomar como…’, no sabía cuál iba a ser la reacción, entonces nada más le dije por medio de José Eduardo como algo muy íntimo ‘oye, lo siento mucho’, pero nada más”

Explicó el también productor mexicano.

Retiro del proyecto

Cambiando radicalmente de tema, Alessandra Rosaldo confesó que estuvo a punto de retirarse del proyecto que reúne a los Derbez y ya cuenta con tres temporadas, pues durante la filmación de esta última entrega, estuvo en riesgo su vida y la de su hija Aitana.

“Yo entré en pánico, estaba en shock, estaba muy asustada, y me sentí sola, me sentí como ‘soy la única loca que está viendo el peligro y todos los demás se están riendo’, o sea, para mi la prioridad es si estamos en peligro, me vale cuántas cámaras hay en frente, no voy a poner a mi hija en peligro. De hecho, después de eso yo hablé con la producción y les dije ‘si así va a ser eso, olvídenlo, yo me regreso en este momento con mi hija”, contó.