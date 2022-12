¿Victoria Ruffo primera dama de México? Esto dijo Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Eugenio Derbez está de regreso en México, a donde pasará con su familia las fiestas decembrinas.

A su llegada al aeropuerto junto con Alessandra Rosaldo y su hija menor Aitana, el actor platicó con la prensa sobre su salud y la situación con su familia.

Derbez confesó que continúa recuperándose de su salud, respondió directamente si Vadhir lo aventó y se pronunció sobre los buenos deseos de recuperación que le envió su ex Victoria Ruffo.

“Tuve cita con el doctor, con el que me operó y ya me dijo que voy muy bien, es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas, no puedo levantar el brazo, no puedo agarrarme la cabeza bien, pero va a llevar de 6 meses a 1 año una recuperación total”, explicó sobre su salud.

La gravedad de su lesión

Posteriormente, Eugenio contó lo mal que la pasó cuando se enteró de la gravedad de su lesión.

“Si me dio una depresión total porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes y pensé que podía llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro. Me dio miedo porque se partió en 17 pedazos el hombro, pero ya estoy bien, ya estoy bien de ánimo, ya estoy bien del brazo, y estoy bien de todo”, declaró.

Pero al escuchar las preguntas con respecto a si era verdad que su hijo Vadhir lo lesionó al aventarlo, el productor contestó con una gran sonrisa: “No, no, ya… de hecho teníamos ya un sketch preparado, pero se tuvo que ir mi hijo a trabajar”.

Fotos: Agencia México

Sobre Victoria Ruffo

Acto seguido, el cómico fue cuestionado por la preocupación que externó Victoria Ruffo al enterarse de su problema de salud, por lo que inmediatamente dijo: “Leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos, y estoy muy agradecido por eso, así que hoy elevaré una oración por ella de regreso… Después dijo que estaba yo viejito, nada más quería yo recordarle que ella es mayor que yo, entonces…”.

Y pese a que no descartó una posibilidad de reconciliación con la madre de su hijo José Eduardo, Eugenio externó su negativa a la idea de que la protagonista de telenovelas pueda convertirse en primera dama de México.

“No, luego las actrices no son buenas primeras damas, yo digo que no, mejor no”, explicó el actor sobre su negativa a esta posibilidad.

Su relación con Guillermo del Toro

Finalmente, Eugenio Derbez descartó que el cineasta Guillermo del Toro se haya pronunciado en contra de su trabajo en el séptimo arte.

“Lo que él dijo fue otra cosa, dijo ‘ya párenle de estarme molestando con lo Derbez y Chaparro y aprendan porque hay otro tipo de cine, además del de Derbez y Chaparro, todos los grandes directores actualmente, que están yendo a festivales, no nada más Derbez y Chaparro, era lo que él quería decir, en ningún momento nos atacó, soy muy buen amigo de él”, remató.

Video: