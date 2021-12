Victoria Ruffo habla sobre distanciamiento entre José Eduardo y Eugenio Derbez

Ciudad de México.- En días pasados se especuló sobre un supuesto distanciamiento entre Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo.

Lo anterior, debido a que no se les vio juntos durante la presentación de Alessandra Rosaldo en los 90´s Pop Tour.

Al respecto, Victoria Ruffo se pronunció ante la polémica y dijo que ella no estaba ni siquiera enterada que Eugenio habría visitado México en fechas recientes.

Victoria Ruffo desestima alguna diferencia

Sin embargo, la protagonista de telenovelas desestimó una diferencia entre su ex y su hijo; aunque destacó que ella no quiere meterse en la relación que ambos mantienen.

Yo ni supe que vino”, comentó entre risas la protagonista de La madrastra. Y agregó: “La relación entre ellos es de ellos. Me da gusto que se lleven, me da gusto que exista una relación obviamente, pues es su papá y José Eduardo lo quiere mucho y lo admira mucho”.

Descartando cualquier tipo de diferencias entre ellos, Ruffo también confesó su deseo de convertirse en abuela, aunque dejó en claro que esa decisión solo le compete a su hijo mayor. “Si yo tengo ganas o no tengo ganas de ser abuela, pues me da igual, no es algo que me quite el sueño, por el momento no”.

Finalmente, Victoria bromeó con la idea de que su retoño ya está en edad de debutar como papá. “Es decisión de mi hijo, y pues lo que él decida para mí está bien. Ya está en edad también de merecer ¿verdad?”.