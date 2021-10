Victoria Ruffo revela que tuvo enfermedad que casi le impide ser madre

Ciudad de México.- La actriz mexicana Victoria Ruffo confesó detalles del duro momento que vivió luego ser diagnosticada con endometriosis, enfermedad que padeció por años y produce tejidos en los ovarios, trompas de Falopio o intestinos.

En mi familia todas hemos tenido endometriosis, y mi endometriosis se me declaró muy agresiva justo cuando nació José Eduardo. El doctor me decía que no sabía cómo había nacido José Eduardo con la endometriosis tan severa que tenía”

Relató en entrevista para el programa Hoy.

Luchaba por recuperar la salud

Posteriormente, la protagonista de melodramas como “La Madrastra”, reveló que mientras transcurrían los primeros años de vida de su primogénito, ella luchaba por recuperar su salud.

“Cuando nace José Eduardo se me despegan los síntomas, me tuvieron que estar opere y opere para quitar ovario, trompa, para someterme a tratamientos muy complicados, estuve casi 5 años con una menopausia provocada para no sufrir quistes”, detalló.

No obstante, Ruffo agradece que la vida le haya permitido ser madre de 3 hijos. “Fue una situación muy complicada, pero yo no sabía, pero yo siempre he dicho que los hijos Dios siempre decide cuándo y cómo… (tener) a mis hijos no ha sido fácil, pero ahí están”.

Tras su ruptura con Eugenio Derbez, padre de José Eduardo, Victoria rehízo su vida sentimental junto al político Omar Fayad, con el cual procreó a los mellizos Anuar y Vicky.