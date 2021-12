José Eduardo Derbez reveló su experiencia con las drogas y el alcohol

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez habló sobre su supuesta “fama” de consumir mucho bebidas embriagantes, pero una de las revelaciones que sorprendió fue su experiencia al haber consumido mariguana.

Durante el programa de la semana pasada de “Miembros al Aire”, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, confesó que la “famita de bebedor” que tiene, no es como se dice o se piensa, ya que sí consume alcohol, pero en ciertas épocas, en temporadas de que no tiene trabajo está de vacaciones.

Jorge “El Burro Van Rankin” le preguntó que si era “mariguano” y el actor se sinceró y dijo que no, ya que el cannabis le hacía daño a su salud, principalmente en el estómago, y platicó una anécdota bochornosa que le sucedió.

No, fíjate que no, me cae re mal al estómago, me acaba de pasar en Miami. Sí fue como una gomita o algo así y pues con un amigo le dije: ‘Güey, pues micha y micha’, porque yo no quería y mi amigo sí, porque a mí siempre me ha caído mal”, relató.

El conductor detalló que su amigo solamente le dio una pequeña cantidad del dulce hecho de mariguana y en cuanto lo consumió, empezó a sentirse muy mal, a tal grado que tuvo que ir al baño porque no aguantó.

Anécdota a partir del minuto 01:33



La situación para José Eduardo se agravó

Una vez que José Eduardo regresó con sus amigos para seguir conviviendo a pesar de que se sentía mal, una de sus amigas se percató de lo mal que se veía y se alarmó.

“Una chava sí me dijo, en lugar de: ‘Estás pedo’ o algo, me dijo: ‘¿Qué te metiste?’, yo traía los ojos como… no sé, yo en el espejo me veía bien, entonces, yo me regreso y a mi amigo yo lo veía de huevos, el güey chupando y bailando, y yo no me podía parar”, agregó.

El actor comentó que se fue a dormir y al siguiente día uno de sus amigos le volvió a ofrecer otra gomita, pero distinta a la anterior y de tanto que le insistieron, volvió a consumirlo para quedar bien con sus amigos.

Pero al igual que la vez anterior, y a pesar de que consumió menor cantidad, la sustancia le volvió a caer mal y lo único que provocó es que sus amigos se rieran de él por las reacciones que tuvo y las cosas que la droga le hicieron hacer.