Vicente Fernández Jr. reaparece en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de un mes de no publicar nada en sus redes sociales, y en medio de los rumores sobre su paradero, Vicente Fernández Jr. reapareció inesperadamente.

El cantante e hijo de Vicente Fernández volvió a manifestarse en la comunidad digital, pero no en sus cuentas oficiales sino a través de las historias de Instagram de su novia, Mariana González, de quien se había rumorado una ruptura amorosa.

La influencer y candidata a la diputación local de Tepatitlán, Morelos, publicó un breve video de su novio llevándole serenata.

En otra historia de Instagram, la apodada “Kim Kardashian Mexicana” publicó una foto con el cantante, con quien apareció abrazado e intercambiando un corto beso.

Hasta el momento, ninguno ha dado explicaciones del porqué Vicente Jr. se ausentó de las redes sociales o porqué no ha respondido a ninguno de los rumores en torno a su desaparición.

MARIANA GONZÁLEZ HABRÍA PUBLICADO VIDEOS VIEJOS

La reaparición de Vicente Fernández Jr. es cuestionada por algunos internautas, pues consideran que los videos que Mariana publicó en sus redes son antiguos.

En el clip donde le lleva serenata, el también hermano de Alejandro Fernández aparece con una barba más canosa, una vestimenta de verano más casual.

Sin embargo, en el segundo material compartido, éste cambia radicalmente de apariencia, pues portó una camisa blanca, sin barba y con ropa de invierno.

Esto hace dudar a los internautas de que el intérprete de 57 años haya regresado realmente, y que sólo se trata de un movimiento de su novia de 37 años para calmar al público.

VICENTE FERNÁNDEZ JR. HABRÍA HUIDO DEL PAÍS

El paradero de Vicente Fernández Jr. despertó todo tipo de especulaciones en redes sociales, como que el cantante huyó del país por problemas con la Marina.

La periodista Ana María Alvarado fue quien hizo esta polémica afirmación, al revelar que una amistad cercana al famoso tuvo que dejar México por falta de pagos de un terreno de su propiedad en Puerto Vallarta.

Esta información habría sido confirmada por Mariana González, la novia 20 años menor que Vicente Fernández Jr., al periodista Eliud Arce.

Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, relató el periodista.

Los rumores también apuntaban que Vicente Fernández Jr. estaría en un centro de rehabilitación, pero no para tratar alguna adicción, sino problemas psicoemocionales. Así lo dijo su mejor amigo Jaime García ‘El Charro de Toluquilla de Tlaquepaque, Jalisco” en una entrevista a “Chisme No Like".