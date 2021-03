Le responde novia de Vicente Fernández Jr. a Anel Noreña tras críticas en su contra

Ciudad de México.- Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., aprovechó su encuentro con los medios tras su registro oficial como candidata a diputada en Jalisco para responder a Anel Noreña, luego de que la madre de los dos hijos mayores de José José arremetiera contra ella.

Después de que Anel no viera con buenos ojos la forma en que se viste Mariana además de comentar que si Fernández Jr. no la cuida se iría con otros hombres, es ahora la mujer conocida como la “Kim Kardashian mexicana” quien ha dado réplica a estas declaraciones.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Tuve la suerte de ver su serie, y sentí hasta un poquito de compasión porque su vida creo que no fue fácil, creo que mucho de lo que hacemos es por lo que hemos vivido, y creo que no sé si sienta un poquito identificada y no sé qué le afectó de mí”, dijo Mariana en primera instancia.

No obstante, González invitó a la madre de José Joel y Marysol Sosa a conocerla más para que así pueda cambiar su punto de vista sobre ella.

“Al contrario señora, yo la admiro, espero que cambie su manera de pensar hacia mí, porque yo no soy así, conozca un poquito más de lo que es Mariana González y se va a dar cuenta que no soy un cuerpo, y que no es lo que usted está viendo en una foto, que yo vivo de una línea de ropa, una línea de bikinis, de lo que es mi físico, y pues es parte de”, agregó.

Previo a estas declaraciones, Vicente Fernández Jr., quien también se registró como candidato a diputado, envió una fuerte crítica a la cantante Lupita Castro, quien hace algunas semanas denunció públicamente que fue abusada sexualmente por “El Charro de Huentitán”.

“Lupita Castro ¿quién es?... es un poquito incomprensible lo que tiene que hacer la gente por vender un libro”, dijo a los medios al ser interrogado sobre su colega.