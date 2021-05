Aseguran que Vicente Fernández Jr. huyó del país por conflicto con la Marina

CIUDAD DE MÉXICO.- El paradero de Vicente Fernández Jr. ha despertado todo tipo de especulaciones en redes sociales, pues ahora aseguran que huyó del país por problemas con la Marina.

La periodista Ana María Alvarado fue quien hizo esta polémica afirmación, al revelar que una amistad cercana al hermano de Alejandro Fernández tuvo que dejar México por falta de pagos de un terreno de su propiedad en Puerto Vallarta.

Fíjate que otra amistad me dijo que también tenía problemas en la Marina porque tiene alguna propiedad en Vallarta y que también debe ahí los pagos de la Marina. Entonces no sé por dónde va el asunto, porque como que lo veo muy complicado. Hay como versiones muy opuestas”, especuló la periodista.

Esta información habría sido confirmada por Mariana González, la novia 20 años menor que Vicente Fernández Jr., a el periodista Eliud Arce.

“Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, relató el periodista.

¿QUÉ PASÓ CON VICENTE FERNÁNDEZ JR.?

Apenas ayer aseguraron que el hijo de Vicente Fernández estaba internado en un centro de rehabilitación, por haber terminado su relación con Mariana González.

Sin embargo, la llamada “Kim Kardashian Mexicana” desmintió lo último, al contestar un comentario de su más reciente publicación en Instagram.

La influencer se tomó una selfie, luciendo un vestido verde con un pronunciado escote. Entre todos los piropos por su belleza, un internauta le cuestionó si era verdad que Vicente Fernández Jr. estaba internado en un centro de rehabilitación.

“Son especulaciones. Todo está bien”, fue lo que contestó, sin aclarar si realmente había terminado su relación con él o no.

Lo cierto es que la pareja no se ha dejado ver junta en varias semanas, pues Mariana ya no comparte fotos con su novio y éste no ha publicado nada desde hace casi un mes.

Jaime García ‘El Charro de Toluquilla de Tlaquepaque, Jalisco” aseguró en una entrevista a “Chisme No Like” que su mejor amigo le había pedido dinero prestado antes de desaparecer, y que ahora estaba internado en un sitio donde lo ayudarían a tratar sus problemas psicoemocionales.

“Pues sí, pero no está en un centro de rehabilitación, está como en un psicólogo, que tiene unos médicos, ellos mismos lo están ayudando. Es su familia lo tienen que cuidar”, afirmó Jaime García.

“Vicente no es borracho ni drogadicto, mi compadre a lo mejor trae mal unas emociones encontradas de problemas de familia y eso es lo que le están ayudando y es normal”, expresó el amigo de la familia Fernández.

