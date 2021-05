Vicente Fernández Jr. estaría en rehabilitación, ¿rompió con Mariana González?

CIUDAD DE MÉXICO.- El canal de youtube Chisme No Like aseguró que Vicente Fernández Jr. está en rehabilitación, y además, terminó su relación con su novia Mariana González.

A casi un mes de su última publicación en su cuenta de Instagram, el hijo de Vicente Fernández estaría ausente de las redes sociales por encontrarse internado en una clínica.

En el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se entrevistó a Jaime García “El Charro de Toluquila de Tlaquepaque, Jalisco”, uno de los amigos más cercanos de Vicente Jr., quien aseguró que hace tiempo éste le pidió dinero prestado.

MINUTO 1:20:00

“Es mi compadre. Él está bien. Me buscó para prestarle unos centavos y Gerardo (Fernández) me regañó porque le presté. Sus problemas son de ellos, yo no me meto, soy parte de la familia por eso me lo pidió a mí”, confesó el candidato.

Elisa Beristain le preguntó a Jaime porqué el hermano de Alejandro Fernández le pidió dinero prestado, y además aseguró tener rumores de que quedó endeudado por complacer los lujos y caprichos de la apodada “Kim Kardashian Mexicana”, 20 años menor que él.

“Ay no sé para qué, la verdad. Mi compadre para mí vale mucho. Es mi amigo de toda la vida. Nos llevamos muy bien”, contó.

VICENTE FERNÁNDEZ JR. RECIBE AYUDA PSICOLÓGICA

El compadre de Vicente Fernández Jr. aseguró que, aunque no está seguro de que su amigo esté en un centro de habilitación, sí confirmó que se encuentra en un lugar donde recibe ayuda psicológica y cuenta con médicos a su alcance.

Pues sí, pero no está en sí en un centro de rehabilitación, está como en un psicólogo, que tiene unos médicos, ellos mismos lo están ayudando. Es su familia lo tienen que cuidar”, afirmó Jaime García.

Según informó Ceriani, el cantante tiene 22 días internado en aquel lugar y se desconoce las circunstancias por las cuales tuvo que ser internado. Jaime aseguró que Vicente no está tratándose ninguna adicción al alcohol o alguna sustancia ilícita, sino que está tratando de poner en orden sus problemas emocionales.

“Vicente no es borracho ni drogadicto, mi compadre a lo mejor trae mal unas emociones encontradas de problemas de familia y eso es lo que le están ayudando y es normal”, expresó el amigo de la familia Fernández.

¿VICENTE Y MARIANA TERMINARON?

Desde que Vicente Fernández Jr. y Mariana González anunciaron su noviazgo, ambos se habían dejado ver juntos en las redes sociales con regularidad. Ya sea en sus historias o en publicaciones de sus salidas, en las cuentas de Instagram de ambos dejaban evidencia de su amor.

Sin embargo, desde hace un mes, Vicente dejó de publicar, y Mariana se ha dejado ver sola y contenta en distintos lugares, motivo por el cual los internautas ya sospechan de una ruptura.

Ésta habría sido la causa por la cual el hijo de Vicente Fernández Jr. tuvo una crisis que lo llevó a rehabilitarse, pues cabe recordar que, a pesar de la diferencia de edad y del poco tiempo juntos, éste ya había dejado en claro sus intenciones de casarse con la modelo.

La última publicación de Mariana sobre el cantante, fue con el lanzamiento del sencillo “La oveja negra” el pasado 6 de abril.