Vanessa Guzmán va a ser abuela: con 45 años y excelente físico

MÉXICO.- Hace un par de meses la actriz Vanessa Guzmán, sorprendió a propios y extraños al participar en un concurso Fitness en que mostró una figura muy ejercitada, como nunca se le había visto. Ahora la actriz parece que se unirá a ese selecto y cada vez más nutrido club de abuelas jóvenes y con un cuerpo envidiable, ya que se ha revelado que su hijo mayor José Eduardo Rodríguez será padre.

A través de algunas fotos y videos José Eduardo y su novia han compartido la noticia en donde a ambos se les observa en una "Gender Reveal" (Fiesta para conocer el sexo del baby) donde se dio a conocer qué será niña. Aunque Vanessa aún no se ha pronunciado al respecto, ya circulan las fotos de José Eduardo y su novia embarazada posando.

Vanessa será una abuela joven, al tener apenas 45 años y su hijo José Eduardo 22. Hace apenas un mes Guzmán acudió a la ceremonia de graduación de su primogénito, quien realizó sus estudios en Texas, ciudad en la que la actriz y sus hijos residen desde hace un par de años.

La actriz ha recibido fuertes críticas por parte de algunos usuarios a quienes no les agrada su aspecto. Ante toda esta situación Vanessa optó por compartir un mensaje en sus redes sociales, en el que destacó que aunque haya gente que siga “estancada”, ella se encuentra avazando y logrando metas a corto plazo para poder ganar los siguientes concursos que están por llegar.

"Mientras la gente sigue estancada en el pasado, yo sigo avanzando y vamos por más!! Del pasado me quedo solo con el recuerdo en vida de mis dos grandes amores mi padre y mi hermano. El tormento de otros hoy es mi pedestal !! escribió la artista. Enfocándonos en el presente y preparándonos para las metas que se vienen a futuro!! La vida me ha enseñado a que estancarnos y vivir en el pasado no es una opción, así que A DARLE y con todo!!” escribió la artista.